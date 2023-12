Les exercices anti-ronflement sont un remède maison efficace pour cesser de ronfler

Share this post on:

La théorie est que, puisque les muscles de la langue et de la gorge deviennent trop relaxés en dormant, en faisant certains exercices pour renforcer ces zones, nous pouvons réduire considérablement et même arrêter de ronfler tous ensemble. En plus des exercices spécifiques que vous pouvez faire pour arrêter de ronfler, il est conseillé de prendre une routine d’exercice complète, afin d’assurer la forme physique du corps à toutes les étapes de votre vie.

Si vous êtes un ronfleur constant, cependant, vous avez probablement essayé toutes sortes de choses différentes pour vous aider à calmer votre séance de bruit nocturne et ne pas être très loin avec ces méthodes. Il est temps de travailler sur la prévention totale du ronflement et pas seulement un remède temporaire pour vos nuits bruyantes.

Voici quelques exercices de ronflement que vous pouvez essayer aujourd’hui pour vous aider à vous reposer ce soir:

Tandis que vous êtes assis aussi droit que vous le pouvez, les mains reposant sur vos côtés, poussez la mâchoire inférieure jusqu’à vos dents supérieures, sans forcer. Tenez-le pour un décompte de dix et relâchez. Répétez cet exercice dix fois par jour pour de meilleurs résultats.

Vous devriez également travailler à renforcer votre langue. Cet exercice peut s’avérer très bénéfique pour aider votre problème de ronflement. Étirez votre langue aussi loin que vous le pouvez tout en le gardant droit. Avec votre langue complètement étendue, déplacez-le aussi loin que vous le pouvez de chaque côté de votre bouche. Ensuite, essayez de toucher votre nez et votre menton avec votre langue (ne vous inquiétez pas, la plupart des gens ne le peuvent pas). Répéter 10 à 20 fois par jour.

Un autre exercice de ronflement arrêt est de faire la pose de Lion en Yoga. Cela fonctionne tous vos muscles faciaux, mais travaille également votre langue et votre gorge.

Souris vraiment, vraiment gros. Plus grand que vous le feriez normalement. Assurez-vous de le sentir dans la bouche et les joues. Tenez cette pose pendant cinq secondes et répétez cinq fois par jour.

On pense que si vous continuez à faire ces exercices au moins une fois par jour, vous commencerez à voir que vous ne ronflez pas autant qu’avant.

Arrêtez de ronfler avec des exercices simples de trois minutes

Même si une bonne santé globale grâce à l’alimentation et à l’exercice physique ne peut jamais être sous-estimée pour vous aider à bien dormir, parfois, nous avons toujours des problèmes de ronflement. Parfois, il est dû à des problèmes tels que le nez et les sinus encombrés ou congestionnés, qui vont passer avec le temps. D’autres fois, cependant, nous ronflons juste parce que nos muscles se relâchent trop et que nos voies respiratoires ont trop de pression.