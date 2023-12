Gitaarlessen voor pop- en rockmuziek

Share this post on:

Iedere stad in Nederland heeft wel een of meerdere gitaardocenten, van gitaarles Utrecht en Amsterdam totLeeuwarden en Maastricht. Wat kan een leerling vandaag de dag nou verwachten van zo’n docent? Wat voor type les wordt er eigenlijk gegeven in Nederland?

Ook in deze tijd wordt door veel gitaardocenten die onderwijs geven in pop- en rockmuziek nog steeds een onderwijsmodel toegepast dat oorspronkelijk uit de klassieke muziek afkomstig is:

Het aanleren van (-meestal door de docent gekozen-) nieuwe nummers vindt vooral plaats met behulp van opgeschreven informatie (in noten of tabulatuur); vervolgens wordt de reproductie van bekende nummers tot in de details bevorderd. Dit leidt vaak ertoe dat rock-riffs en clichés eindeloos worden herhaald zonder dat inzicht wordt overgebracht onder welke omstandigheden de bekende bands oorspronkelijk aan hun ideeën zijn gekomen.

Omdat de kennisoverdracht in zogenaamde “lichte muziek” traditioneel echter totaal anders verloopt dan in klassieke muziek vraagt dit ook voor een specifieke aanpak voor gitaristen: Dit geldt voor alle vormen van pop/ rock/ jazz/ blues/ folk/ country/ reggae/ wereldmuziek e.d.

De geschiedenis van popmuziek laat namelijk zien dat tot ver in de jaren zeventig van de 20e eeuw de meeste kennis zonder docent werd overgedragen in sessies waar de minder ervaren gitaristen tijdens het samenspel met meer ervaren muzikanten via luisteren en afkijken al doende leerden om hun collega’s te imiteren. Uiteraard speelde ook het uitzoeken van gitaarpartijen van opnames een belangrijke rol. Maar de grens tussen imitatie, variatie en de verwerking van riff’s, solo’s en akkoordenschema’s in eigen compositie’s was veel vloeiender.